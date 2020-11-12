Mikotoksinler nedir

Bazı küfler (ipliksi mantarlar) tarafından üretilen zararlı maddelere mikotoksinler denir.

1960'lı yıllarda İngiltere'de ortaya çıkan hindi X hastalığı salgını ile yeni bir keşif yapıldı.

Bilim adamlarının 60'lı yılların başlarında bu salgınla birlikte farkına vardığı mikotoksinler, zararlı madde olarak belirlendi.

O yıllarda hindilerin yemlerindeki Aspergillus flavus ile kontamine olmuş yerfıstığından dolayı yaklaşık 100.000 hindi öldü.

MİKOTOKSİN NEDEN OLUŞUR

Mikotoksin üreten bir küf olan Aspergillus flavus, mikotoksin üreten küf türlerinden yalnızca biridir.

Mikotoksin üreten diğer küfler arasında Aspergillus, Penicillium ve Fusarium yer almaktadır.

MEYVE SEBZEDE MİKOTOKSİN

Meyve ve sebzelerde rastlandığında öldürücü etkiye sahip olan mikotoksinlerin şu ana kadar 400'den fazla türüne rastlanmıştır.

Mikotoksinlerin sayısı gittikçe artmaktadır.