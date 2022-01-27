Muay Thai nedir

Muay Thai; Tayland'da ortaya çıkan bir dövüş sporudur. Yumruk, diz, dirsek ve tekmelerin kullanıldığı oldukça sert bir dövüş sanatıdır. Bir diğer adı ise 'Kralların dövüş' sanatıdır.

Son zamanlarda gittikçe popüler bir hale gelen Muay Thai, oldukça etkili bir dövüş sporudur.

Yumruk, diz, dirsek ve tekmeler kullanılır. Güçlü bir spor olduğu için vücudu yetersiz olanların yapması tavsiye edilmez.

MUAY THAİ NEDİR

Başta Tayland olmak üzere Myanmar, Kamboçya, Laos gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde de uygulanan; yumruk, diz, dirsek ve tekmelerin kullanıldığı sert bir dövüştür. Tarihi 1300'lere kadar dayanmaktadır.

KURALLARI

Muay Thai maçları; 7.3mx 7.3m ile 6.1mx 6.1m arasındaki bir ringde gerçekleşir.

Dövüşçüler, 15 yaşından büyük olur ve genellikle aynı ağırlık kategorisinde yarışırlar. Aynı zamanda aralarında en fazla 5 kilograma yakın fark olmalıdır.

Her maçtan önce dövüşçüler, Muay Thai mirasına göre saygı gösterisi yapar. Bu bir Cava obusu, bir Cava tom-tom davulu ve küçük bir zil ile çalınan müzik eşliğinde ritüel bir dansı içerir.

Dans bitip maç başladığında ise her iki boksör rakibini yenmek için dizlerini, dirseklerini, ayaklarını ve yumruklarını kullanır. Bu şekilde maçı kazanmaya çalışırlar.