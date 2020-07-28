Dolar
6.9431
1.1995%
Euro
8.16
1.1829%
Altın
1948.85
0.3243%
Borsa
1152.7
-3.5938%
G. Altın
435.093
1.411%
Bitcoin
76134.63
1.9547%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Karesibey Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Karesibey Öğretmenevi fiyatları burada. Balıkesir Karesibey Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.
    • Özel Yazı
    • 28.07.2020 - 19:30
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Karesibey Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

    Balıkesir Karesibey Öğretmenevi

    Dumlupınar Mahallesi Doğumevi Sokak No:22/1 Merkez / Balıkesir adresinde bulunmaktadır ve 24 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Saç Kurutma Makinesi, Wi-fi), 74 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Tesisin hizmet birimleri; Lokal, Restoran, Çok Amaçlı Salon, Kapalı Düğün Salonu, Bayan Kuaförü, Erkek Kuaförü, Dinlenme Odası ve Bilgisayar Odası olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (266) 241 86 63 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

    Karesibey Öğretmenevi Fiyatları 2020

    Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

    Konaklama Fiyatları

    Kişi Başı Konaklama Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    Kişi Başı

    65 TL

    65 TL

    80 TL

    2 Kişilik Oda Tek Konaklama

    97.5 TL

    97.5 TL

    120 TL

     

    Oda Fiyatları

    Öğretmen

    Kamu

    Sivil

    1 Kişilik Oda

    100 TL

    100 TL

    120 TL

    2 Kişilik Oda

    130 TL

    130 TL

    160 TL


    ÖZET BİLGİLER

    Karesibey Öğretmenevi nerede? Dumlupınar Mahallesi Doğumevi Sokak No:22/1 Merkez / Balıkesir

    Karesibey Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 65 TL'dir.

    Karesibey Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (266) 241 86 63

    Karesibey Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 24 oda ve 74 yatak vardır.

    Görüş Bildir