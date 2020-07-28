Karesibey Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

Karesibey Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi

Karesibey Öğretmenevi fiyatları burada. Balıkesir Karesibey Öğretmenevi nerede, adres, telefon numaraları, kapasite ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile paylaştık.

Balıkesir Karesibey Öğretmenevi

Dumlupınar Mahallesi Doğumevi Sokak No:22/1 Merkez / Balıkesir adresinde bulunmaktadır ve 24 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Saç Kurutma Makinesi, Wi-fi), 74 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Tesisin hizmet birimleri; Lokal, Restoran, Çok Amaçlı Salon, Kapalı Düğün Salonu, Bayan Kuaförü, Erkek Kuaförü, Dinlenme Odası ve Bilgisayar Odası olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (266) 241 86 63 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Karesibey Öğretmenevi Fiyatları 2020

Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.

Konaklama Fiyatları

Kişi Başı Konaklama Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil Kişi Başı 65 TL 65 TL 80 TL 2 Kişilik Oda Tek Konaklama 97.5 TL 97.5 TL 120 TL

Oda Fiyatları Öğretmen Kamu Sivil 1 Kişilik Oda 100 TL 100 TL 120 TL 2 Kişilik Oda 130 TL 130 TL 160 TL



ÖZET BİLGİLER

Karesibey Öğretmenevi nerede? Dumlupınar Mahallesi Doğumevi Sokak No:22/1 Merkez / Balıkesir

Karesibey Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 65 TL'dir.

Karesibey Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (266) 241 86 63

Karesibey Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 24 oda ve 74 yatak vardır.