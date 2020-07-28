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Karesibey Öğretmenevi nerede? Fiyatları, telefon numarası ve adresi
- Özel Yazı
- 28.07.2020 - 19:30
Balıkesir Karesibey Öğretmenevi
Dumlupınar Mahallesi Doğumevi Sokak No:22/1 Merkez / Balıkesir adresinde bulunmaktadır ve 24 oda (TV, Klima, Minibar, 7/24 Sıcak Su, Saç Kurutma Makinesi, Wi-fi), 74 yatak sayısı kapasitesine sahiptir. Tesisin hizmet birimleri; Lokal, Restoran, Çok Amaçlı Salon, Kapalı Düğün Salonu, Bayan Kuaförü, Erkek Kuaförü, Dinlenme Odası ve Bilgisayar Odası olarak belirtilmiştir. Telefon ile 0 (266) 241 86 63 numarasını arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
Karesibey Öğretmenevi Fiyatları 2020
Kişi başı oda fiyatları her sezon güncellenmekte olsa da konaklama öncesi ilgili öğretmenevinin telefon numarasından ücret teyidi ve rezervasyon talebinde bulunulması gerekmektedir. Ensonhaber.com; içeriğinde yer alan öğretmenevleri ile doğrudan ilişki içerisinde değildir.
Konaklama Fiyatları
|
Kişi Başı Konaklama Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
Kişi Başı
|
65 TL
|
65 TL
|
80 TL
|
2 Kişilik Oda Tek Konaklama
|
97.5 TL
|
97.5 TL
|
120 TL
|
Oda Fiyatları
|
Öğretmen
|
Kamu
|
Sivil
|
1 Kişilik Oda
|
100 TL
|
100 TL
|
120 TL
|
2 Kişilik Oda
|
130 TL
|
130 TL
|
160 TL
ÖZET BİLGİLER
Karesibey Öğretmenevi nerede? Dumlupınar Mahallesi Doğumevi Sokak No:22/1 Merkez / Balıkesir
Karesibey Öğretmenevi fiyatları ne kadar? 2 kişilik odada kişi başı ücretlendirme 65 TL'dir.
Karesibey Öğretmenevi telefon numarası nedir? Telefon numarası: 0 (266) 241 86 63
Karesibey Öğretmenevi tesis özellikleri nelerdir? 24 oda ve 74 yatak vardır.