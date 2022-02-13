Pelvik enfeksiyonu nedir

Pelvik enfeksiyonu; genellikle polimikrobik (çok çeşit mikrobun bir arada bulunduğu) enfeksiyonlardır. En önemli belirtileri kasık ağrısı ve akıntıdır.

Üreme organlarında oluşan enfeksiyonların en büyük nedeni cinsel ilişki ile bulaşan mikrobiyolojik ajanlardır.

Bu nedenle cinsel ilişki sırasında dikkatli olmalı ve sık sık genel kontrolleri yaptırmak gerekiyor.

Pelvik enfeksiyonu ise kadının üst üreme organlarının iltihaplanmasını ifade ediyor.

PELVİK ENFEKSİYONU NEDİR

Genellikle polimikrobik (çok çeşit mikrobun bir arada bulunduğu) enfeksiyonlardır ve halk arasında yumurtalık iltihabı olarak bilinmektedir.

Bu enfeksiyonların büyük bir kısmı cinsel ilişki sırasında bulaşır ve kendisini ağır ile belli eder. Bu enfeksiyonlar; çok eşli cinsel yaşamı olan kadınlarda daha sık görülür.

BELİRTİLER

Karın/kasık ağrısı

Yüksek ateş

Kötü kokulu vajinal akıntı

Regl düzensizlikleri

İdrarda yanma

Kusma

TEDAVİSİ

Hafif belirti ve bulgularda hasta ayakta tedavi edilir. Tedavinin temel taşı antibiyotiktir. Hasta bazı durumlarda eşiyle birlikte tedavi edilir. Ancak görülen enfeksiyon şiddetli ise intravenöz (doğrudan damara) ilaç tedavisi için hastaneye yatırılmanız gerekebilir.