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    Pelvik enfeksiyonu nedir

    Pelvik enfeksiyonu; genellikle polimikrobik (çok çeşit mikrobun bir arada bulunduğu) enfeksiyonlardır. En önemli belirtileri kasık ağrısı ve akıntıdır.
    • Haber Merkezi
    • 13.02.2022 - 12:46
    • Güncelleme : 13.02.2022 - 12:47
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    Pelvik enfeksiyonu nedir

    Üreme organlarında oluşan enfeksiyonların en büyük nedeni  cinsel ilişki ile bulaşan mikrobiyolojik ajanlardır.

    Bu nedenle cinsel ilişki sırasında dikkatli olmalı ve sık sık genel kontrolleri yaptırmak gerekiyor.

    Pelvik enfeksiyonu ise kadının üst üreme organlarının iltihaplanmasını ifade ediyor.

    PELVİK ENFEKSİYONU NEDİR

    Genellikle polimikrobik (çok çeşit mikrobun bir arada bulunduğu) enfeksiyonlardır ve halk arasında yumurtalık iltihabı olarak bilinmektedir.

    Bu enfeksiyonların büyük bir kısmı cinsel ilişki sırasında bulaşır ve kendisini ağır ile belli eder. Bu enfeksiyonlar; çok eşli cinsel yaşamı olan kadınlarda daha sık görülür.

    BELİRTİLER

    • Karın/kasık ağrısı
    • Yüksek ateş
    • Kötü kokulu vajinal akıntı
    • Regl düzensizlikleri
    • İdrarda yanma
    • Kusma

    Pelvik enfeksiyonu nedir #1

    TEDAVİSİ

    Hafif belirti ve bulgularda hasta ayakta tedavi edilir. Tedavinin temel taşı antibiyotiktir. Hasta bazı durumlarda eşiyle birlikte tedavi edilir. Ancak görülen enfeksiyon şiddetli ise intravenöz (doğrudan damara) ilaç tedavisi için hastaneye yatırılmanız gerekebilir.


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