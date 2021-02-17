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Polip nedir
- Haber Merkezi
- 17.02.2021 - 15:42
Polipler, vücutta mukoza ile kaplı olan rahim, rahim ağzı, bağırsak, burun ve daha birçok yerde oluşabilir ve zamanla büyüyerek bazı sağlık problemlerine yol açabilir.
Polipler, oluştuğu dokunun herhangi bir tabakasında köklenmiş ve dışarıya doğru tümör şeklinde itilmiştir. Polipler dokuya kimi zaman bir sap ile, kimi zaman ise geniş bir taban ile tutunur.
Poliplerin, boyutlarına, köklendikleri dokulara ve yapılarına göre farklı türleri vardır. Bunların büyük bir çoğunluğu iyi huylu olmasına rağmen kanserleşme riski bulunan polipler de vardır.
Polip tespit edildiğinde tıbbi açıdan değerlendirilir ve risk fark edilirse cerrahi girişimle alınır. Çoğunlukla küçük ve minik yuvarlak anormal doku büyümeleri şeklinde seyrederler.
POLİP NEDENLERİ
Poliplerin oluşma nedenleri vücutta bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
Bu bağlamda boğaz polipleri genelde yüksek ses kullanmaktan veya nefes borusunda hasar olmasından kaynaklanır. Bunun gibi diğer bölgelerde oluşan poliplerin de farklı sebepleri olurken, kimi zaman doktorlar poliplerin nedenini belirleyemeyebilir.
Polipler genel olarak; iltihap, yabancı bir cisim, kist, tümör, kolon hücrelerinin genlerinde olan mutasyon, kronik mide iltihabı ve vücutta aşırı östrojen hormonu salgılanmasında kaynaklanmaktadır.
POLİP TÜRLERİ
Polipler oluştukları bölgelere göre isimlendirilir ve farklı çeşitlere ayrılır. En yaygın görülen polip türleri şunlardır:
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Endometrial polip: Rahimde polip oluşumu özellikle menopoz sonrası dönemde oldukça yaygın görülen bir durumdur. Endometrial polip olarak da adlandırılan ve rahim veya rahim ağzından köken alan polipler genellikle kanama sorunu ile kendini belli eder.
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Safra kesesi polipleri: Safra kesesinde polip oluşumu sıklıkla safra taşları ve safra çamuru gibi diğer hastalıklarla karıştırılır. Polipin boyutunun büyük olması ve safra tıkanıklığına yol açması durumunda safra kesesinin alınması gerekebilir.
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Ses telleri polipleri: Sesinde çatallanma, kalınlık gibi problemler olan bireylerin bir kısmında ses tellerinde polip ve nodül oluşumu söz konusudur. İlaçlar ve cerrahi girişimler yardımıyla tedavi edilebilir.
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Bağırsak polipleri: Özellikle kalın bağırsakta polip oluşumu tekrarlayan ishal, dışkı görünümünde değişiklikler ve dışkıda kan görülmesi gibi olumsuzluklara yol açabilir. Şiddetli belirtilere neden olması durumunda bu poliplerin cerrahi girişimler yardımıyla alınması gerekir.