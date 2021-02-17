Polip nedir

Vücudun pek çok farklı dokusunda görülebilen tümör benzeri yapılara polip adı verilir.

Polipler, vücutta mukoza ile kaplı olan rahim, rahim ağzı, bağırsak, burun ve daha birçok yerde oluşabilir ve zamanla büyüyerek bazı sağlık problemlerine yol açabilir.

Polipler, oluştuğu dokunun herhangi bir tabakasında köklenmiş ve dışarıya doğru tümör şeklinde itilmiştir. Polipler dokuya kimi zaman bir sap ile, kimi zaman ise geniş bir taban ile tutunur.

Poliplerin, boyutlarına, köklendikleri dokulara ve yapılarına göre farklı türleri vardır. Bunların büyük bir çoğunluğu iyi huylu olmasına rağmen kanserleşme riski bulunan polipler de vardır.

Polip tespit edildiğinde tıbbi açıdan değerlendirilir ve risk fark edilirse cerrahi girişimle alınır. Çoğunlukla küçük ve minik yuvarlak anormal doku büyümeleri şeklinde seyrederler.

POLİP NEDENLERİ

Poliplerin oluşma nedenleri vücutta bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

Bu bağlamda boğaz polipleri genelde yüksek ses kullanmaktan veya nefes borusunda hasar olmasından kaynaklanır. Bunun gibi diğer bölgelerde oluşan poliplerin de farklı sebepleri olurken, kimi zaman doktorlar poliplerin nedenini belirleyemeyebilir.

Polipler genel olarak; iltihap, yabancı bir cisim, kist, tümör, kolon hücrelerinin genlerinde olan mutasyon, kronik mide iltihabı ve vücutta aşırı östrojen hormonu salgılanmasında kaynaklanmaktadır.

POLİP TÜRLERİ

Polipler oluştukları bölgelere göre isimlendirilir ve farklı çeşitlere ayrılır. En yaygın görülen polip türleri şunlardır: