Pratik yöntemler: 1 dakikada lavabo temizliği

Evdeki malzemelerinizle hazırlayacağınız bu pratik sprey, temizliğin daha da önem kazandığı günümüzde lavabolarda zamandan kazandırarak kurtarıcınız olacak…

Temizlik, özellikle pandemi sürecinde daha da önemli bir mesele oldu. Mikroplarla en çok savaşmamız gereken alanlar, lavabolar. Lavabo ve hatta klozet temizliğinde pek çok ürün kullanıyoruz. Çamaşır suyu bir yandan evden uzak tutulmak istenen bir ürün olsa da, pandemiden sonra gözbebeğimiz oldu. Yine de kullanımında kontrollü olmak gerekiyor. Hazırladığımız spreyde çamaşır suyu kullanıyoruz. Ancak seyrelterek. Bununla birlikte lavaboları günde bu yöntem ile en az 3 kez ovabilirsiniz. Harika değil mi?

Aslında bu sadece bir fikir verme videosu. Kullanılan ürünleri evinizdeki malzemelere göre düzenleyebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek şey çamaşır suyu ile bir arada kullanılmaması gereken ürünlerden uzak durmanız. Onun dışında bir spreyli şişede hazırlayacağınız bu karışım, her şeyin bir yandan hızlı olması gereken günümüz dünyasında kurtarıcınız olacak. Bu arada bu fikri başka yüzeylerin temizliği için de kullanabilirsiniz. Ayrıca bir bakıma kendi markanızı da yaratmış olacaksınız. Yani temizlikte de çok havalı olmak mümkün…

Kolay gelsin…