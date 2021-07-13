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Ruşeym nedir
Ruşeym; buğdayın en üst kısmında yer alır ve buğdayın büyüyüp çoğalmasını, çimlenmesini sağlamaktadır.
- Haber Merkezi
- 13.07.2021 - 13:05
- Güncelleme : 13.07.2021 - 13:07
Ruşeym, buğdaydan elde edilmektedir. İçinde birçok mineral ve vitamin bulunmaktadır.
RUŞEYM NEDİR
Buğday ruşeymi, buğdayın en üst noktasında bulunan embriyo olarak adlandırılan, tohumun üremesini ve çimlenmesini sağlayan kısım olarak bilinmektedir. Ruşeym; buğdayın özü demektir.
RUŞEYMİN FAYDALARI
- Ruşeym, tam bir antioksidan deposudur
- Yaşlanma karşıtıdır
- Stres ve kaygı düzeylerini azaltır
- Omega 3 yağ asitleri ile zenginleştirilmiş olan ruşeym sinir sistemini güçlendirir
- Konsantrasyonu artırır
- Bağışıklık sistemini güçlendirir
- Ruşeym, doğurganlığı artırır
- Doğurganlık sorunu yaşayan kadınlar için birebirdir
- Egzama, sedef gibi bazı cilt hastalıklarını iyileştirir
- Sindirim sistemine yardım eder
- İnme, kalp krizi gibi sorunlara neden olan kan pıhtılaşmasını engeller