Ruşeym nedir

Ruşeym; buğdayın en üst kısmında yer alır ve buğdayın büyüyüp çoğalmasını, çimlenmesini sağlamaktadır.

Ruşeym, buğdaydan elde edilmektedir. İçinde birçok mineral ve vitamin bulunmaktadır.

RUŞEYM NEDİR

Buğday ruşeymi, buğdayın en üst noktasında bulunan embriyo olarak adlandırılan, tohumun üremesini ve çimlenmesini sağlayan kısım olarak bilinmektedir. Ruşeym; buğdayın özü demektir.

RUŞEYMİN FAYDALARI

Ruşeym, tam bir antioksidan deposudur

Yaşlanma karşıtıdır

Stres ve kaygı düzeylerini azaltır

Omega 3 yağ asitleri ile zenginleştirilmiş olan ruşeym sinir sistemini güçlendirir

Konsantrasyonu artırır

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Ruşeym, doğurganlığı artırır

Doğurganlık sorunu yaşayan kadınlar için birebirdir

Egzama, sedef gibi bazı cilt hastalıklarını iyileştirir

Sindirim sistemine yardım eder