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    Ruşeym nedir

    Ruşeym; buğdayın en üst kısmında yer alır ve buğdayın büyüyüp çoğalmasını, çimlenmesini sağlamaktadır.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2021 - 13:05
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 13:07
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    Ruşeym nedir

    Ruşeym, buğdaydan elde edilmektedir. İçinde birçok mineral ve vitamin bulunmaktadır.

    RUŞEYM NEDİR

    Buğday ruşeymi, buğdayın en üst noktasında bulunan embriyo olarak adlandırılan, tohumun üremesini ve çimlenmesini sağlayan kısım olarak bilinmektedir. Ruşeym; buğdayın özü demektir.

    Ruşeym nedir #1

    RUŞEYMİN FAYDALARI

    • Ruşeym, tam bir antioksidan deposudur
    • Yaşlanma karşıtıdır
    • Stres ve kaygı düzeylerini azaltır
    • Omega 3 yağ asitleri ile zenginleştirilmiş olan ruşeym sinir sistemini güçlendirir
    • Konsantrasyonu artırır
    • Bağışıklık sistemini güçlendirir
    • Ruşeym, doğurganlığı artırır
    • Doğurganlık sorunu yaşayan kadınlar için birebirdir
    • Egzama, sedef gibi bazı cilt hastalıklarını iyileştirir
    • Sindirim sistemine yardım eder
    • İnme, kalp krizi gibi sorunlara neden olan kan pıhtılaşmasını engeller

    Ruşeym nedir #2

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