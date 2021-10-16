Şansölye nedir

Roma İmparatorluğu zamanında kullanılan şansölye; makam anlamına gelmektedir. Bu unvanı günümüzde en etkili kullanan ülkeler Almanya ve Avusturya'dır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında bir görüşme gerçekleşti.

Bugün gerçekleşen görüşme sonrası, şansölyenin anlamı merak konusu oldu.

Şansölye bir makamı ifade etmek için kullanılırken, Fransızca kökenli olduğu bilinmektedir.

ŞANSÖLYE NEDİR

Bir makam adı içeren unvan anlamına gelmektedir. Bugün bu ifade, Almanya ve Avusturya başbakanlarına verilmektedir.

Bu makam Türkiye’deki başbakanlığa denk düşmektedir. Bu unvanın Avusturya ve Almanya'daki kullanım alanları değişkenlik göstermektedir.

Şansölye denilince akla gelen ilk isim ise şüphesiz Angela Merkel'dir.

Avusturya'da şansölyenin hükümet politikasını belirlemek gibi bir yetkisi yoktur.