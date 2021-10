Sudoku nedir

Popüler bir Japon bulmaca oyunu olan Sudoku, sayıların mantıksal olarak yerleştirilmesine dayanan zeka oyunudur.

Sudoku, tüm zamanların en popüler bulmaca oyunlarından biridir.

Oyun ilk olarak 1984 yılında Japonya’da bir bulmaca olarak yayınlanmış ve çok rağbet görmüştür.

Sudoku, Japonca "Sayılar tek olmalı" anlamına gelmektedir.

Sudoku oyunu günümüzün düşünme ve mantık yürütme yeteneğini geliştirmeye en fazla fayda sağlayan zeka oyunu olarak bilinmektedir. Bu yüzden Uzak Doğu'da okullarda çocuklara sudoku oynama imkanları sunulur.

SUDOKU NASIL OYNANIR

Sudoku oyununun mantığı 3 boyutlu olarak düşünebilme yeteneğimizi geliştirmektir.

Sudoku oyununun amacı, dokuzar hücreden oluşturulmuş, 9 eşit kutuya (kareye) bölünmüş bir alan üzerinde, rakamları tekrar etmeyecek şekilde dizebilmeyi başarmaktır.

Oyuna özel alanın her satırında ve her sütununda, 1’den 9’a kadar olan rakamları sadece bir kez kullanarak dizebilmek gerekmektedir. Yine benzer şekilde, kalın ve belirgin çizgilerle ayrılmış her kutunun içinde de, 1’den 9’a kadar olan rakamlar birer kez kullanılmak zorundadır.

SUDOKU İPUÇLARI

Sudoku çözüm yollarından birincisi hangi hücrede hangi sayıların olabileceği, ikincisi ise hangi kutucukta hangi sayların olamayacağıdır. Bu şekilde sudoku oyununda size verilen sayılara dayanarak hangi hücrelerde hangi sayıların olabileceği ve hangi sayıların olamayacağı mantığına dayanarak çözebilirsiniz.

Sudoku çözmek için sıralı gitmek ise her zaman sudoku çözümünde kolaylık sağlamaktadır. Bu yüzden sayıları karmaşık olarak kullanmak yerine sıralı olarak kullanmak çözümü kolaylaştırır.

SUDOKUNUN FAYDALARI

Zihni son derece açan sudoku, beyin gücünü kullandırdığı için beynin gelişmesine de yardımcı olur.

Beyin kıvrımlarını artırdığı, problem çözme yeteneğini artırdığı, olaylara farklı yorumlar getirme yeteneği kazandırdığı bilinen faydalarıdır.

Ayrıca hafızanın gelişmesinde de etkili olduğu düşünülmektedir.