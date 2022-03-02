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    V taburu nedir

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'i öldürmeye giden "V Taburu" öldürüldü Peki V taburu nedir, hangi orduya ait? İşte V taburu hakkında bilgiler...
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 10:25
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    V taburu nedir

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, günlerdir devam ediyor...

    Ukrayna'nın Rusya'ya karşı direnişi devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, dünyanın konuştuğu isimlerden.

    Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramzan Kadirov'un, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi öldürmek için gönderdiği "V taburu"nun yok edildiği duyuruldu.

    V taburu, vatandaşların merak konusu oldu. V taburu nedir, hangi orduya ait araştırılıyor.

    "V" TABURU NEDİR

    Tabur, bir yarbay ya da binbaşının komuta ettiği, bölükten büyük, alaydan küçük askeri taktik birliktir.

    Günümüzde taburlar, ana silahlarına göre Tank Taburu, Piyade Taburu, Topçu Taburu gibi sınıflara ayrılmaktadır.

    Çeçen lider Ramzan Kadirov'un Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi öldürmek için gönderdiği V taburu yok edildi.

    Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi konu ile ilgili "Çeçen asıllı Rus askerlerin özel 2 grubu vardı. Bir grup Gostomel'de diğeri ise şu an yok edildi. Kimseye ne Devlet Başkanı'mızı veririz ne de toprağımızı" sözlerine yer verdi.

     

    V taburu nedir #1


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