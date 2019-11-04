Irak protestolarında 5 kişi daha hayatını kaybetti

Irak’ın başkenti Bağdat’ta 25 Ekim’den buyana Tahrir Meydanı’nda toplanan protestocular bir kez daha harekete geçerek Başbakan Adil Abdülmehdi’nin Ofisi’nin yer aldığı Allavi semtine yürüdü. Güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. 30^dan fazla protestocu da yaralandı.

YOLLARI KAPATTILAR

Yaklaşık 10 gündür Yeşil Bölge’ye girmeye çalışan protestocular yeni bir hamle yaptı. Başkentin göbeğindeki Tahrir Meydanı’nda toplanan protestocular Başbakan Adil Abdülmehdi’nin Ofisi’nin yer aldığı Allavi semtine ve Bağdat müzesine giden yolları kapatarak ofisi kuşatma altına almaya çalıştı. Sokaklarda lastik yakarak ani hamle yapan protestoculara güvenlik güçlerinin müdahalesi çok sert oldu.

5 KİŞİ ÖLDÜ

Protestocuları dağıtmak için güvenlik güçlerinin ateş açması ve gaz bombası kullanması sonucu 5 kişi hayatını kaybederken 30’dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

ARAYIŞLAR DEVAM EDİYOR

Ülkedeki protestolar sürürken siyasetçilerin krizi atlamak için yaptıkları fikir alışverişi de devam ediyor. Protestocuların taleplerinin arasında ülkenin anayasasının değiştirilmesinin olması ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından endişeyle karşılandı.

KÜRT YÖNETİMİ ENDİŞELİ

Kürtlerin anayasadaki değişiklikleri endişesini görüşmek için Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih IKBY’nin başkenti Erbil’e geldi. Erbil Uluslararası Havalimanı’nda IKBY Başkanı Neçirvan Barzani tarafından karşılanan Salih’in, IKYB yetkilileri ile anayasada yapılması planlanan değişliklerin yanı sıra ülkedeki son gelişmeleri ele alması bekleniyor.