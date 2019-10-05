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Irak'ın kuzeyinde 17 terörist öldürüldü

Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla bölücü terör örgütü mensubu 17 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

AA | 05.10.2019 - 09:34..
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Irak'ın kuzeyinde 17 terörist öldürüldü

Güvenlik güçleri Irak'ın kuzeyini temizlemeye devam ediyor.

Mehmetçik'in başarılı operasyonları sonuç da veriyor. Öyle ki son bir haftada öldürülen terörist sayısı 51'e çıktı.

17 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bugün de Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerine hava destekli operasyonlar düzenlendi. Bu kapsamda bölücü terör örgütü mensubu 17 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

MSB, TWİTTER ÜZERİNDEN DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonları Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

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