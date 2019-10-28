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Iraklı protestocular gaz bombalarına karşı çözümü kolada buldu

Ülkede 3. gününü dolduran eylemlerde protestocuların, polisin gaz bombalarına karşı çözümü kola oldu.

Haber Merkezi | 28.10.2019 - 16:43..
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Iraklı protestocular gaz bombalarına karşı çözümü kolada buldu

Irak’ta işsizlik, kamu hizmetleri yetersizliği ve yolsuzluk protestolarının 3. gününde ölenlerin sayısı 74’e, yaralıların sayısının ise 3 bin 654’e yükseldi.

Ülke genelinde meydanlarda toplanan binlerce gösterici, eylemlerine durmaksızın devam ediyor.

Hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 4 milletvekili görevinden istifa etti.

Iraklı protestocular gaz bombalarına karşı çözümü kolada buldu

GAZ BOMBALARINA KARŞI KOLA ÇÖZÜMÜ

Irak hükümeti tarafından protestoculara karşı Komiserlik, güvenlik güçlerine müdahale konusunda sınırsız yetki verdi.

Bağdat, Meysan, Basra ve Zikar vilayetlerindeki protestoların dağıtılmasında göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanan güvenlik güçlerine karşı protestocular, etkilenmemek için gözlerine kola döktüler.

Ülkemizde ise bu gibi benzer durumlarda limonla müdahale ediliyordu.

Iraklı protestocular gaz bombalarına karşı çözümü kolada buldu

Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor VİDEO

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