Irak'ta Başbakan Adil Abdulmehdi istifa etti

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 350'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

İSTİFA KARARI ALDI

Tüm bu yaşananların ardından, Başbakan Adil Abdulmehdi'den istifa geldi.

Güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanmasıyla kan gölüne dönen ülkede, Büyük Ayetullah Sistani'nin hükümet değişikliği çağrısına uyan Başbakan Adil Abdulmehdi, milletvekillerinin yeni bir hükümet seçebilmesi için istifasını meclise sunacağını duyurdu.

IRAKLI ŞİİLERİN LİDERİ İSTİFAYA İŞARET ETMİŞTİ

Abdulmehdi'nin açıklamasından hemen önce, Iraklı Şiilerin en üst dini merci Büyük Ayetullah Ali es Sistani, liderlik değişikliği için çağrı yapmıştı. Hükümetin son iki ayın olaylarıyla başa çıkma becerisinde görünmediğini dile getiren Sistani, "Görevdeki hükümeti ortaya çıkaran meclis, tercihlerini yeniden değerlendirmeli ve Irak'ın çıkarlarının gerektirdiğini yapmalı." demişti.

Irak'taki Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani'nin meclise yaptığı "şeffaf ve özgür seçim" çağrısına Şii siyasi liderler ve partilerden destek geldi.

Irak Meclisi'nde 42 milletvekiline sahip en büyük 3'üncü parti konumundaki Nasr Koalisyonu lideri eski Başbakan Haydar el-İbadi, Sistani'nin çağrısına ilk destek veren isimlerden biri oldu.

Irak Meclisi'nde 19 milletvekiline sahip ve muhalefet cephesinde bulunan Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim de yazılı açıklamasında, Sistani'nin çağrısında sözünü ettiği adımların uygulamaya konulması için meclisin ivedi bir şekilde toplanması gerektiğini belirtti.