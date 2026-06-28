Irak'ta milletvekillerine yönelik yolsuzluk operasyonu: 47 gözaltı

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Irak’ta haziran ayının başında tutuklanan Petrol Bakanlığı Müsteşarı Adnan el-Cumeyli’nin itirafları doğrultusunda, milletvekillerine yönelik geniş çaplı operasyon başlatılmıştı.

Bu kapsamda, emniyet ekiplerinin yolsuzluğa karışan milletvekillerini tespit etmek için çalışmaları devam ederken yeni gelişmeler yaşandı.

Irak resmi ajansı INA'nın haberine göre adının açıklanmasını istemeyen üst düzey devlet yetkilileri, Bağdat ve diğer vilayetlerde yolsuzlukla suçlanan kişilere dair operasyonların devam ettiğini aktardı.

47 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yetkililer, yolsuzluk suçlamalarıyla aralarında milletvekilleri ve üst düzey kamu görevlilerinin de bulunduğu 47 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

YOLSUZLUKLA SUÇLANAN VE GÖZALTINA ALINAN BAZI İSİMLER

Üst düzey devlet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yolsuzlukla suçlanan ve gözaltına alınan bazı isimler:

Azim Koalisyonu lideri Musenna Samarrayi, milletvekilleri Ziyad el-Cenabi, Beha en-Nuri, Muhammed el-Kerbuli, Aliye Nusayif, Muhammed Cemil el-Miyahi, Hasan el-Hafaci, Abdurrahman el-Luveyzi, Mudar el-Keravi, Hind el-Abbasi, Muhammed Ferman el-Cuburi, Büşra el-Kaysi ve eski milletvekili Muhammed es-Sayhud.

Yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınanlar arasında ayrıca Petrol Bakanlığı Dağıtım İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Ali Mearic'in ve siyasi analist İbrahim es-Sumeydayi'nin de olduğu belirtildi.

BAZI ŞÜPHELİLERE İLİŞKİN İŞLEMLER BAŞLATILDI

Ülkede yolsuzlukla mücadeleyle ilgilenen "Federal Dürüstlük Komisyonu", kamu malına yönelik usulsüzlük iddiaları kapsamında haklarında yargı tarafından yakalama kararı çıkarılan bazı şüphelilere ilişkin de işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

KOORDİNELİ ÇALIŞMA

Komisyonun yazılı açıklamasında, söz konusu gelişmenin yargı, yürütme ve yasama organları ile komisyon arasında yürütülen koordineli çalışmaların sonucu olduğu belirtildi.

Açıklamada, yakalama kararlarının uzun süredir devam eden takip, denetim ve inceleme süreçlerinin ardından uygulamaya geçirildiği ifade edildi.

YASAL ÇERÇEVELER UYGUN ŞEKİLDE YÜRÜTÜLÜYOR

Komisyon, tüm işlemlerin yürürlükteki yasalar çerçevesinde uygun şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Çalışmaların ise halkın desteği ile Yüksek Yargı Konseyi Başkanı, Başbakan ve Meclis Başkanı'nın sağladığı sürekli destek sayesinde sürdürüldüğü kaydedildi.

ŞEFFAF VE DOĞRU BİLGİLENDİRME

Açıklamada ayrıca, komisyonun çalışmaları ve yürüttüğü işlemler hakkında kamuoyunun, yürürlükteki mevzuatın izin verdiği ölçüde şeffaf ve doğru şekilde bilgilendirileceği ifade edildi.