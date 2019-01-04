İran: ABD’de siyasi akıl yok oldu

İran'ın Fars eyaletinde "Kutsal Savunma Dönemi Şehitleri Töreni"nde konuşan İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami, ABD'nin askeri gücünün zayıfladığını öne sürdü.

"İRAN'A YÖNELİK TEHDİTLER ETKİSİZDİR"

Selami konuyla ilgili olarak, "ABD’de siyasi akıl yok olmuştur ve ABD'nin İran'a yönelik tehditleri etkisizdir." dedi.

"ABD, İRAN'A UYGULADIĞI AMBARGO VE PSİKOLOJİK SAVAŞI KAYBETTİ"

İran resmi ajansı İRNA'nin haberine göre, ABD'nin siyasi anlamda tutarlı bir pozisyona sahip olmadığını dile getiren Selami, ABD'nin, İran'a yönelik uyguladığı ambargo ve psikolojik savaşı kaybettiğini iddia etti.

ABD İLE İRAN ARASINDA UZAY ARACI GERGİNLİĞİ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın gelecek aylarda fırlatmayı planladığı uzay araçlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada; İran'ın, gelecek aylarda fırlatmayı planladığı 3 uzay aracında kullanılan teknolojinin kıtalararası güdümlü füze teknolojisiyle aynı olduğunu savunarak, Tahran yönetimini, sürecin durdurulmaması durumunda daha güçlü ekonomik ve diplomatik yaptırım uygulamakla tehdit etmişti.

ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin; İran'ın bu adımını, BMGK'nın 2231 sayılı kararını ihlal olarak tanımladığını belirten Pompeo, "Rejimin uluslararası güvenliği tehdit etmesine sessiz kalamayız." ifadesini kullanmıştı.