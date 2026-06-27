İran: ABD'nin düzenlediği saldırılar mutabakatın açık ihlalidir

Orta Doğu'daki gerginlik, ABD-İran müzakereleri sonrası yerini barış havasına bırakırken ABD'nin dün gece düzenlediği saldırıları sonrası tansiyon yeniden yükseldi.

ABD, Sirik kenti başta olmak üzere İran’ın güney sahillerinin çeşitli noktalarına saldırılar gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD saldırılarına ilişkin yayımlanan açıklamada bu saldırılar kınandı.

"MUTABAKAT ZAPTININ AÇIK İHLALİDİR"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İran, terörist ABD ordusunun 27 Haziran 2026 Cuma akşamı İran’ın güney kıyılarındaki çeşitli noktalara düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınamaktadır.

İran’ın kıyı gözetleme tesislerini hedef alan bu vahşi saldırılar, Birleşmiş Milletler Şartı’nın 2. Maddesi'nin 4. Fıkrası'nın açıkça ihlali olmasının yanı sıra 18 Haziran 2026 tarihli Dayatılan Savaşın Sona Erdirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı’nın birinci maddesinin de açık bir ihlalidir."

Tam savaş bitti derken, ABD ordusu İran'a saldırı başlattı

MEŞRU MÜDAFAA VURGUSU

Açıklamada ayrıca, İran’ın ulusal egemenliği ile ulusal çıkarlarını koruma hakkı olduğu ve ABD unsurlarına yönelik karşı saldırıların meşru müdafaa hakkı doğrultusunda gerçekleştirildiği kaydedildi.