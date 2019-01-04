taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4312
Euro
6.1939
Altın
1290.49
Borsa
88532.98
Gram Altın
225.076

İran Atlas Okyanusu'na savaş gemisi gönderiyor

İran Deniz Kuvvetleri İkinci Komutanı, İran'ın mart ayından itibaren Atlas Okyanusu'nun batısına savaş gemileri göndereceğini açıkladı.

Haber Merkezi | 04.01.2019 - 13:11..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

af

İran Deniz Kuvvetleri İkinci Komutanı, bugün önemli bir kararı açıkladı. Karara göre; İran hükümeti; Atlas Okyanusu'na savaş gemisi gönderecek.

Bilindiği gibi Atlas Okyanusu Kuzey ve Güney Amerika kıtalarıyla Avrupa ve Afrika kıtaları arasında yer alıyor.

İRAN- ABD GERGİNLİĞİ ARTIYOR

Basra Körfezi'nde bulunan Amerikan gemileri uzun süredir İran'ın temel milli güvenlik endişelerinden biri olarak gösteriliyordu.

Tahran yönetiminin Amerikan sularının yakınına savaş gemisi göndermesi buna karşı bir hamle olarak değerlendiriliyor. Beyaz Sarayı'ın sık sık anlaşma sıkıntısı yaşadığı İran'a nasıl tepki vereceği ise henüz bilinmiyor.


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BM'ye Barbaros Hayreddin Paşa şikayeti

BM'ye Barbaros Hayreddin Paşa şikayeti

61
Yerel seçimler için seçmen sorgulama başladı

Yerel seçimler için seçmen sorgulama başladı

25
Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın nikahından yeni kareler

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın nikahından yeni kareler

63
Trump'ın açıklamalarına İsrail'den tepki

Trump'ın açıklamalarına İsrail'den tepki

34
Serdar Aziz: Paramı almadan gitmem

Serdar Aziz: Paramı almadan gitmem

34
Kılıçdaroğlu'nun Binali Yıldırım'ı eleştirmeyin talimatı

Kılıçdaroğlu'nun Binali Yıldırım'ı eleştirmeyin talimatı

68
Burak Yılmaz'dan Beşiktaş taraftarına cevap

Burak Yılmaz'dan Beşiktaş taraftarına cevap

60
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir