İran Atlas Okyanusu'na savaş gemisi gönderiyor

İran Deniz Kuvvetleri İkinci Komutanı, bugün önemli bir kararı açıkladı. Karara göre; İran hükümeti; Atlas Okyanusu'na savaş gemisi gönderecek.

Bilindiği gibi Atlas Okyanusu Kuzey ve Güney Amerika kıtalarıyla Avrupa ve Afrika kıtaları arasında yer alıyor.

İRAN- ABD GERGİNLİĞİ ARTIYOR

Basra Körfezi'nde bulunan Amerikan gemileri uzun süredir İran'ın temel milli güvenlik endişelerinden biri olarak gösteriliyordu.

Tahran yönetiminin Amerikan sularının yakınına savaş gemisi göndermesi buna karşı bir hamle olarak değerlendiriliyor. Beyaz Sarayı'ın sık sık anlaşma sıkıntısı yaşadığı İran'a nasıl tepki vereceği ise henüz bilinmiyor.



