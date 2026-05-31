İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi: ABD ile mesaj alışverişi sürüyor

Dünyanın gözü bu görüşmelerde...

ABD ile İran arasında kalıcı bir barış için çalışmalar sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde hazırlanan taslak ABD Başkanı Donald Trump'ın isteği üzerine revize edilirken şimdi ise İran'dan gelecek yanıt bekleniyor.

İRANLI BAKAN SON DURUMU DEĞERLENDİRDİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Washington yönetimiyle yürütülen diplomatik temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmelere değinen Arakçi, net bir sonuca ulaşılmadan kesin bir hüküm verilemeyeceğini vurguladı.

"MESAJ ALIŞVERİŞİ SÜRÜYOR"

Görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Arakçi, "Görüşmeler ve mesaj alışverişi sürüyor.

Belirli bir sonuca ulaşılmadan süreç hakkında hüküm vermek mümkün değil." dedi.

"BUNLARA ÖNEM VERİLMEMELİ"

İranlı Bakan, mevcut süreçte özellikle medyada yer alan iddialara değinerek "Şu anda söylenenlerin çoğu spekülasyondan ibaret ve bunlara önem verilmemeli." ifadelerini kullandı.