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İran Dışişleri Bakanı: ABD ile savaş olmayacak

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, ABD ile bir savaş olasılığını görmediklerini belirtti.

İHA | 18.05.2019 - 22:03..
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Çin ziyareti sonrasında konuşan İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Başkanı Donald Trump’ın savaş istemediğini vurgulayarak ”Ancak Trump’ın etrafında oturanlar sadece İran karşısında ABD’yi güçlü kılmak için onu savaşa sürüklemekteler” ifadelerini kullandı.

"İRAN HALKINA YÖNELİK TEHDİTLER AÇIĞA KAVUŞMALI"

Zarif, ABD ile herhangi bir savaşın gerçekleşmeyeceğini belirterek ”Dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in ifade ettiği gibi savaş olmayacaktır. Çünkü ne biz savaş istiyoruz ne de diğerlerinin İran’a savaş açmak gibi bir hayalleri olabilir. Ancak ABD içerisinden İran halkına yönelik tehditlerin açıklığa kavuşması lazım” ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı: ABD ile savaş olmayacak

"ABD'NİN ÖNCELİĞİ İSRAİL"

New York ziyaretinde daha önce işaret ettiği “B timi” vurgusunun Amerikalılar tarafından da bilindiğini ancak kimsenin bu gerçeği dile getirmeye cesaret edemediğini söyleyen İran Dışişleri Bakanı Zarif ”ABD tüm önceliğini İsrail’e verdi” şeklinde konuştu.

Nükleer anlaşmanın uluslararası toplum tarafından korunması gerektiğini vurgulayan Zarif, nükleer anlaşma çerçevesinde oluşturulan ortak komisyonun taahhütlerine uymaları gerektiğini söyledi.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, geçtiğimiz hafta başlayan Asya ziyareti kapsamında Türkmenistan, Hindistan, Çin ve Japonya’yı ziyaret etmişti.

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