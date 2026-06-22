İran Milli Takımı soyunma odasına not bıraktı

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci haftasında Belçika ile İran karşı karşıya geldi.

Inglewood'daki SoFi Stadyumu'nda oynanan müsabaka başladığı gibi 0-0 sonuçlandı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından 2 puanda bulunan İran ikinci, aynı puandaki Belçika ise üçüncü sırada yer aldı.

SOYUNMA ODASINA BIRAKTIKLARI NOT DİKKAT ÇEKTİ

İran Milli Futbol Takımı, maçın oynandığı stadyumda soyunma odalarına bir mesaj bırakarak ayrıldı.

Antik tarihe ve küresel barış ilkelerine atıfta bulunulan notta şu ifadeler yer aldı:

“"Binlerce yıl önceki antik İran'dan günümüzün uygar İran'ına kadar, İran'ın ruhu canlı ve sarsılmaz bir şekilde devam ediyor. Los Angeles'a gururlu bir şekilde geldik ve onurlu, haysiyetli bir şekilde yarıştık. Misafirperverliğin için teşekkürler Los Angeles. Her İranlıya bu 180 dakika boyunca ruhunu, kalbini, sesini İran için verdiğinden dolayı teşekkürler. Barış, dostluk ve saygının tüm uluslar arasında hüküm sürmesi dileğiyle."”