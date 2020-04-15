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İran ordusu: Virüsü 5 saniyede tespit eden cihaz ürettik

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, koronadan enfekte olmuş noktayı 5 saniye içinde tespit eden bir cihaz ürettiklerini açıkladı.

DHA |
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İran ordusu: Virüsü 5 saniyede tespit eden cihaz ürettik

İran ordusu: Virüsü 5 saniyede tespit eden cihaz ürettik

Koronavirüs salgını sebebiyle ağır can kaybı veren ülkelerin başında gelen İran'dan, açıklama geldi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, koronavirüse karşı bir cihaz üretildiğini belirtti.

Selami, cihazın, 10 metre uzaklıkta bulunan alan veya kişiyi manyetik dalgalarla tarayıp her türlü virüsle enfekte olup olmadığını, beş saniye içerisinde tespit ettiğini aktardı.

"KAN ALINMADAN UZAKTAN TEST YAPILIYOR"

Devrim Muhafızları tarafından üretilen cihazın çeşitli hastanelerde yüzde 80 başarıyla test edildiğini belirten İranlı komutan, “Cihaz, kişiden kan almadan uzaktan test yapıyor, ayrıca üzerindeki antenle enfekte olmuş alanları da tespit ediyor." dedi.

İran ordusu: Virüsü 5 saniyede tespit eden cihaz ürettik

İran ordusu: Virüsü 5 saniyede tespit eden cihaz ürettik

İran ordusu: Virüsü 5 saniyede tespit eden cihaz ürettik

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