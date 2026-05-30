İran: Son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan 20 gemi geçti

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta belirsizlik sürüyor.

İran misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nı fiilen kontrol altına alarak, gemi geçişlerini durdurdu.

Bu süreçte binlerce gemi Basra Körfezi'nde mahsur kaldı, yaklaşık 20 bin denizci etkilendi ve küresel enerji piyasalarında ciddi sıkıntılar yaşandı.

DÜNYA PETROL TİCARETİNİN KRİTİK NOKTASI: HÜRMÜZ BOĞAZI

Nisan başlarında geçici ateşkes ilan edilmesine rağmen ABD'nin İran limanlarını bloke etmesi ve İran'ın kendi koordinasyon ve izin şartlarını dayatması nedeniyle trafik büyük ölçüde aksadı.

Dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20-25'ini ve önemli miktarda sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıyan bir deniz geçidi konumunda olan Hürmüz Boğazı, kritik önemini korurken, İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması bir gelişmeyi aktardı.

"SON BİR GÜNDE BOĞAZ'DAN 20 GEMİ GEÇTİ"

Yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Donanma'nın koordinasyonu ve güvenliği altında petrol tankerleri, konteyner gemileri ve diğer ticari gemiler dahil olmak üzere 20 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca "Hürmüz Boğazı'nda akıllı kontrol ve gözetim yetkili bir şekilde yürütülürken her türlü saldırganlığa ezici darbelerle karşılık verilecektir." ifadeleri kullanıldı.