İran tasarruf kararına uymayan 30 kamu idaresinin elektriğini kesti

ABD ve İran arasındaki savaş, İran’da derin hasarlar bıraktı.

Elektrik üretimi ve dağıtımı, ülke için artık kritik bir problem haline geldi.

İran, savaş sürecinde çoğu bölge ve kuruluş için elektrik tasarrufu kararları duyurmuştu.

30 KAMU İDARESİNİN ELEKTRİĞİ KESİLDİ

Tahran Elektrik Dağıtım Şirketi, başkentteki aşırı elektrik tüketimine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, hükümetin kamu ve özel idarelerin elektrik tüketimini mesai saatlerinde en az yüzde 30, mesai dışı saatlerde ise en az yüzde 70 oranında azaltmaya yönelik aldığı elektrik tasarrufu tedbirlerine uymayan 30 kamu idaresinin elektriğinin kesildiği belirtildi.

ELEKTRİK TÜKETİMİ SAYAÇLAR İLE TAKİP EDİLİYOR

Ayrıca tüm abonelerin elektrik tüketiminin akıllı sayaçlar vasıtasıyla sürekli olarak takip edildiği ve tasarruf tedbirlerine uymayan işletme ve kamu kurumlarının elektriğinin kesilmeye devam edileceği uyarısına yer verildi.