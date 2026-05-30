İran: Trump üçüncü kez ihanet etti

Dünyanın gözü kulağı ABD-İran görüşmelerinde

28 Mayıs'ta başlayan savaştan sonra alınan ateşkes kararı barış umutlarını yeşertti.

Ne var ki uzun süredir devam eden görüşmelerden bir türlü olumlu sonuç çıkmıyor.

Karşılıklı 'aşırı' olarak nitelenen talepler barışın önünü kapatıyor.

Bu kapsamda son olarak anlaşmanın sağlandığı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın nihai karar için kurmayları ile toplantıya girdiği duyuruldu.

Piyasaların merakla beklediği bu toplantıdan da karar çıkmazken İran'dan ABD'ye yönelik sert bir açıklama geldi.

TRUMP, DİPLOMASİYE ÜÇÜNCÜ KEZ İHANET ETTİ

İran lideri Mücteba Hamaney'in Danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Muhsin Rızai, ABD Başkanı Donald Trump'ı ihanetle suçladı.

Rızai, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD ile müzakere sürecine dair gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İran liderinin danışmanı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“ABD Başkanı diplomasiye üçüncü kez ihanet ediyor. Deniz ablukasını sürdürmesi ve müzakerelerde aşırı taleplerde bulunmasıyla, müzakereye ehli olmadığını ve başka amaçlar peşinde koştuğunu bir kez daha kanıtladı.”