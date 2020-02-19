İran’da 2 kişide koronavirüs tespit edildi

Dünyayı etkisi altına alan ve Çin'de birçok kişinin yaşamını yitirmesine yol açan koronavirüs komşu İran'a da sıçradı.

Tahran merkezli haber ajansı Mehr’deki habere göre, İran’ın Kum kentinde 2 kişinin koronavirüs taşıdığı tespit edildi.

TESTLER SÜRÜYOR

Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı Halkla İlişkiler Bölümü Başkanı Kianoush Jahanpour, virüs tespit edilen 2 kişinin üzerinde yapılan testlerin sürdüğünü, son sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.



Virüs tespit edilen kişilerin hangi ülke vatandaşı oldukların dair bilgi paylaşılmadı.