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İran’da 2 kişide koronavirüs tespit edildi

İran’da 2 kişide koronavirüs için yapılan testlerin pozitif çıktığı belirtildi. Detaylı sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

DHA | 19.02.2020 - 15:00..
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Dünyayı etkisi altına alan ve Çin'de birçok kişinin yaşamını yitirmesine yol açan koronavirüs komşu İran'a da sıçradı.

Tahran merkezli haber ajansı Mehr’deki habere göre, İran’ın Kum kentinde 2 kişinin koronavirüs taşıdığı tespit edildi.

TESTLER SÜRÜYOR

Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı Halkla İlişkiler Bölümü Başkanı Kianoush Jahanpour, virüs tespit edilen 2 kişinin üzerinde yapılan testlerin sürdüğünü, son sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.


Virüs tespit edilen kişilerin hangi ülke vatandaşı oldukların dair bilgi paylaşılmadı.

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