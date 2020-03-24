İran'da 6 yaşındaki çocuk koronadan öldü

İran'da 6 yaşında bir çocuk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kuzey Horasan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Kuzey Korasan eyaletinde şu ana kadar 189 kişide koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK, KORONA KURBANI

Açıklamada, bu hastalardan 19'unun yaşamını yitirdiği aktarılırken, 6 yaşındaki bir çocuğun da koronavirüs kurbanlarından olduğu ifade edildi.

Koronavirüs tedavisi gören 99 kişinin ise iyileşerek, hastanelerden taburcu edildiği kaydedildi.

ÖLENLERİN EN KÜÇÜĞÜ 3 YAŞINDA

Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkmasının ardından kısa sürede dünyada küresel salgına yol açan koronavirüsün risk grubunu yaşlıların oluşturduğu söylense de doktorlar, hastalığın çocuklara da bulaşabildiğini ve bağışıklık sistemi zayıf çocuk ve gençlerde ölümcül sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

ÖLENLERİN YAŞ ORTALAMASI 67

İran Sağlık Bakanlığı, 14 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 67, hastalığa yakalananların yaş ortalamasının da 54 olduğunu, virüse yenik düşen en küçük kurbanın ise aynı zamanda lösemi hastası 3 yaşında bir çocuk olduğunu açıklamıştı.

8 BİN 376 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Hastalığın ortaya çıktığı Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

Ülkede virüse yakalananların sayısı 23 bini aşarken, can kaybı 1812'ye yükseldi. Koronavirüs teşhisi konulanlardan 8 bin 376'sı ise iyileşerek taburcu edildi.