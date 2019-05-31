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İran'da benzin yakıt kartı ile alınacak

11 Ağustos'tan itibaren ülkenin tüm eyaletlerinde benzin artık sadece "yakıt kartı" ile satılacak.

AA | 31.05.2019 - 08:41..
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Açıklamada kartı olmayanların ya da kaybedenlerin ilgili merkezlere müracaat etmeleri durumunda kartların adreslerine gönderileceği belirtildi.

Hükümet bu uygulamayla, ülkenin kara sınırlarındaki kaçak benzin satışlarını engellemesi amaçlanıyor.

BENZİNDE YAKIT KARTI DEVRİ

İran Ulusal Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi (NIOPDC) tarafından yapılan yazılı açıklamada, 10 Ağustos'tan itibaren araç sahiplerinin benzini sadece akıllı "Yakıt Kartı" ile alabilecekleri belirtildi.

Hükümetin ülkenin kara sınırlarındaki kaçak benzin satışlarını engellemek için böyle bir yola başvurduğu yorumları yapılırken, bu uygulamanın kota sistemi olup olmadığıyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

İran'da benzin yakıt kartı ile alınacak

"ZAM YOK AMA KART GEÇECEK"

İran Meclis Başkanlığı Sözcüsü Behruz Nimeti, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Bugünkü meclis toplantısında benzin fiyatına zam yapılmaması ancak kaçakçılığın önüne geçilmesi için 'Yakıt Kartı' uygulamasına geçilmesi kararı alındı." demişti.

Ülkede, mayıs ayının başında bazı haber ajansları, benzin satışında "Yakıt Kartı" uygulamasına geçileceğini ve böylece bir kişinin bin tümenden satılan benzinden ayda sadece 60 litre alabileceğini, bundan daha fazlasını almak isteyenlerin ise litresine 2 bin 500 tümen ödeyeceğini yazmış, zam ve kota haberlerinin duyulmasıyla benzin istasyonları önünde uzun araç kuyrukları oluşmuştu.

İran Milli Petrol Şirketi ise yaptığı açıklamada bu iddiaların asılsız olduğunu ve kota uygulamasına geçilmediğini bildirmişti.

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