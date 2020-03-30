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İran'da can kaybı 2 bin 757'ye çıktı

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 117 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 2 bin 757'ye, vaka sayısı ise 41 bin 495'e yükseldi.

AA |
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İran'da can kaybı 2 bin 757'ye çıktı

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte salgın nedeniyle ülke genelinde 117 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

TOPLAM CAN KAYBI 2 BİN 757 OLDU

Böylece toplam ölü sayısının 2 bin 757'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 3 bin 186 artarak 41 bin 495'e ulaştığını belirtti.

İran'da can kaybı 2 bin 757'ye çıktı

TABURCU EDİLENLERİN SAYISI 13 BİNİ GEÇTİ

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 511'inin durumunun ağır olduğunu belirten Cihanpur, 13 bin 911 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da can kaybı 2 bin 757'ye çıktı

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