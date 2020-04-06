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İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 339'a yükseldi

İran'da, koronavirüsten koruduğu söylentileri üzerine tüketimi artan sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı arttı.

AA |
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İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 339'a yükseldi

İran'da, "koronavirüse iyi geldiği" söylentileri üzerine sahte alkol tüketimi artmıştı.

Fars eyaletinin Acil Durum Merkezi Başkanı Muhammed Cevad Muradiyan, eyalette 6 Mart'tan bu yana alkol zehirlenmesi nedeniyle hastanelere başvuranların sayısının 719'a yükseldiğini belirtti.

SAHTE İÇKİ CAN ALDI

"İran'da koronavirüsün ortaya çıkması ve alkolün koronavirüs tedavisinde etkili olduğu söylentileri nedeniyle Fars eyaletinde 90 kişi sahte alkolden zehirlenerek hayatını kaybetti." diyen Muradiyan, sahte alkol kullananların yaş ortalamasının ağırlıklı olarak 20 ile 40 arasında değiştiğini sözlerine ekledi.

339 KİŞİ ÖLDÜ

Son kayıplarla 6 Mart'tan bu yana İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 339'a ulaştı.

Daha önce yapılan açıklamalarda Huzistan'da 73, Elburz'da 37, Doğu Azerbaycan'da 24, Mazenderan'da 23, Erdebil'de 19, Rezevi Horasan'da 17, İsfahan'da 15, Kürdistan'da 6, Yezd'de 7, Tahran'da 5, Batı Azerbaycan'da 5, Merkezi'de 5, Hemedan'da 4, Kum'da 2, Kirmanşah'ta 2, Buşehr'de 2, Hürmüzgan'da 1, Gülistan'da 1 ve Kohgiluye-Buyer Ahmed'de de 1 kişinin sahte içkiden zehirlenerek öldüğü bildirilmişti.

İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 339'a yükseldi

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