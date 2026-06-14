İran'dan İsrail'e 'Lübnan' tehdidi: Cevapsız kalmayacak

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İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Dahiye bölgesine ateşkese rağmen saldırılar düzenledi.

ABD ile İran arasında yürütülen barış görüşmelerini bölgedeki kışkırtmalarıyla baltalamaya çalışan İsrail'e yönelik sert bir açıklama geldi.

"SALDIRILAR CEVAPSIZ KALMAYACAK"

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Denetim Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Muhammed Cafer Esedi, Fars Haber Ajansı'na konuya ilişkin açıklama yaptı.

İranlı Komutan, İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik saldırılarının cevapsız kalmayacağını söyledi.

EN AZ 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Dahiye bölgesi ve ülkenin güneyine hava saldırısı düzenlemiş ve en az 8 kişi hayatını kaybetmişti.