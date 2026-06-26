İran'dan Körfez ülkelerine Hürmüz uyarısı

Hürmüz gerilimi sürüyor...

Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı üzerindeki deniz taşımacılığının kontrol hakkını saklı tuttuğunu yineledi.

KÖRFEZ ÜLKELERİNE UYARI GELDİ

Umman açıklarında bir gemiye düzenlenen saldırının İran savaşını sona erdirmeyi amaçlayan geçici anlaşmanın hassasiyetini ortaya koymasının ardından İran, Körfez ülkelerini ABD'nin yanında yer almamaları konusunda uyardı.

Ayrıca İran, ABD ve altı Körfez ülkesinin yayımladığı ortak bildiriyi "müdahaleci, sorumsuz ve kışkırtıcı" olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

GEÇİŞ ÜCRETİ SORUNU DEVAM EDİYOR

Söz konusu ortak bildiride, İran'ın Boğaz'dan geçen gemilerden geçiş ücreti talep edebileceği yönündeki ısrarı reddedilmişti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş, belirsiz düzenlemeler, paralel rotalar ya da İran'ın kıyı devleti olarak rolünü dikkate almayan karar alma süreçleri altında garanti edilemez." ifadesini kullandı.

Gelişmelerin ardından İran devlet televizyonu, İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun uyarısı üzerine, Boğaz'dan "yetkisiz geçiş" yapmaya teşebbüs ettiği belirtilen üç yabancı tankerin geri döndürüldüğünü bildirdi.

KÖRFEZ ÜLKELERİ TAHRAN'A ÇAĞRI YAPMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) tarafından yayımlanan ortak bildiride, Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir geçiş ücreti, vergi veya "kontrol kurma girişimi" olmaksızın "serbest, koşulsuz ve sınırsız seyrüsefer" çağrısında bulunulmuştu.

Bildiride ayrıca, kalıcı bir barış için İran'ın balistik füzeleri, insansız hava araçları ve vekil gruplara verdiği desteğin ele alınması gerektiği kaydedilmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı ise Körfez'deki ABD askeri varlığının bölgedeki güvensizlik ve bölünmenin kaynağı olduğunu, Boğaz'ın geçici anlaşma şartları uyarınca İran ve Umman tarafından yönetilmesi gerektiğini bildirdi.

Bakanlık, bölgedeki düşmanca ve müdahaleci politikaların sürdürülmesine karşı uyarıda bulundu.

Bakanlık ayrıca, ABD'nin Körfez ülkelerinin güvenliğine yönelik kalıcı taahhüt iddialarının gerçeği çarpıtan boş sözlerden ibaret olduğunu belirtti.

Lübnan'ın egemenliğine olan bağlılığın teyit edildiği bildiride, İsrail ile Lübnan arasındaki müzakerelerin diğer çatışmaların sonuçlarına bağlanmaması gerektiği ifade edilerek tüm milis grupların silahsızlandırılması çağrısı yapıldı.

UMMAN AÇIKLARINDA SEYREDEN YÜK GEMİSİNE SALDIRI

Dün Tayvanlı Evergreen Marine şirketi, Singapur bayraklı Ever Lovely adlı gemisinin Umman yakınlarında, İngiliz askeri denizcilik kuruluşu UKMTO tarafından önerilen rotada seyrederken "bilinmeyen bir nesne" tarafından vurulduğunu açıkladı.

Olayda yaralanan olmadığı ve geminin daha sonra Hürmüz Boğazı dışındaki yolculuğuna devam ettiği bildirildi.

İki ABD'li yetkili, Reuters ajansına yaptıkları açıklamada, gemiye ateş açan tarafın İran olduğunu belirtti.

Konuya dair ABD hükümetinden resmi bir açıklama gelmezken ABD Başkanı Donald Trump, bu ay yaptığı açıklamada, İran'ın geçici anlaşmaya uymaması ve Boğaz'ı yeniden açmaması halinde ABD'nin ülkeyi bombalamaya geri dönebileceği uyarısında bulunmuştu.

İran Hürmüz Boğazı Geçiş Otoritesi, yetkisiz rotalardan yapılan geçişlerin tüm sorumluluğunun gemi sahibi, işletmecisi ve kaptanına ait olduğunu açıkladı.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ise izin verilen tek rotanın İran tarafından resmi olarak ilan edilen rota olduğunu, bu sınırın dışındaki seyrüferin son derece tehlikeli ve tamamen yasak olduğunu vurguladı.

Yetkililer, İran ile koordinasyon kurulmadan yeni bir rota ilan edilmesinin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

BOĞAZ ANLAŞMAZLIĞI HALA ÇÖZÜLEMEDİ

Gelişmelerin ardından petrol fiyatları, cuma günü yüzde 3'ten fazla değer kaybetti.

Küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz arzının beşte birinin geçtiği Boğaz'daki trafik yavaşlamasına ve geçen haftaki geçici anlaşmaya yönelik farklı yorumlara rağmen, petrol fiyatlarındaki haftalık düşüş eğilimi sürdü.

Deniz taşımacılığı verilerine göre, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco, yaklaşık dört aylık aranın ardından cuma günü dünyanın en büyük petrol limanı olan Ras Tanura terminalinde ham petrol yüklemelerine yeniden başladı.

Boğaz'ın kontrolü konusundaki anlaşmazlıkların yanı sıra, geçici ateşkes anlaşmasının İran'a yönelik mali teşvikler, nükleer denetimler ve İsrail'in Lübnan'daki savaşı gibi diğer unsurları üzerindeki görüş ayrılıkları da devam ediyor.

Bölgedeki savaş, kasım ayındaki Kongre ara seçimleri öncesinde ABD Başkanı Trump üzerinde de ağır bir siyasi baskı oluşturuyor.