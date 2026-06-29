İran'dan Macron'a 'Hürmüz' uyarısı: Mayın temizleme çalışmalarında kontrol bize ait

İran ve diğer ülkeler arasında çıkmaz...

ABD ile İran nihai anlaşma için müzakereleri sürdürürken Hürmüz Boğazı en önemli anlaşmazlıklar arasında yer alıyor.

Boğazın belirsiz statüsü diğer ülkeleri de etkileyerek harekete geçmeye zorluyor.

MACRON 'UMMAN İLE ÇALIŞACAĞIZ' DEDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hürmüz Boğazı'ndan serbest ve koşulsuz geçişi garanti altına almak için Boğaz'daki mayınları temizleme konusunda diğer ortaklarla ve Umman ile birlikte çalışma kararı aldıklarını ifade etti.

Macron, ayrıca, Hürmüz Boğazı’na döşenen mayınların temizlenmesi için ortaklarıyla iş birliği yapacaklarını ifade etti.

İRAN'DAN YANIT GELDİ

Fransız liderin bu açıklamalarına İran cephesinden sert bir yanıt verdi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir kez daha boğaz üzerindeki hakimiyetlerini vurguladı.

"MAYIN TEMİZLEME ÇALIŞMALARINI YALNIZCA İRAN YÖNETECEK"

Bu konuda tam yetki sahibi olduklarını ifade eden İranlı yetkili, "Mutabakat zaptı uyarınca Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme çalışmalarını yalnızca İran yürütecek.

Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme faaliyetlerine hiçbir ülkenin katılmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

"FRANSA PROVOKATİF ADIMLARDAN KAÇINMALI"

Müzakere sürecinin kırılganlığına dikkat çeken Garibabadi, "Hürmüz Boğazı'ndaki durum hassas ve karmaşık.

Fransa'ya provokatif adımlardan kaçınmasını şiddetle tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.