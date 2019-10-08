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İran'dan Türkiye'ye: Suriye'de yardıma hazırız

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Suriye'de YPG'ye karşı operasyona hazırlanan Türkiye'ye yardıma hazır olduklarını belirtti.

İHA | 08.10.2019 - 05:22..
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İran'dan Türkiye'ye: Suriye'de yardıma hazırız

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’nin Suriye’den çekilme kararını değerlendirdi.

"SURİYE'DE İŞGALCİ OLAN AMERİKA'DIR"

Zarif, “Amerika, Suriye ile ilişkisi olmayan işgalci bir güçtür. Suriye’de olması için ne bir izni vardır ne de ona olan bir güven. Suriye’de terörizmle mücadele ve barışa ulaşmak sadece o ülkenin toprak bütünlüğü ve halkına saygı ile başarıya ulaşacaktır” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE YARDIMA HAZIRIZ"

Adana Anlaşması’nın Türkiye–Suriye ilişkileri için bir çerçeve oluşturduğunu belirten Zarif, “Yardım etmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

İran'dan Türkiye'ye: Suriye'de yardıma hazırız

 

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