İran'ın hedef aldığı ABD üsleri taşınabilir

Orta Doğu'da savaş yerini barışa bıraktı...

İran Savaşı'nda, ABD'nin Orta Doğu'daki en az 20 askeri ve diplomatik tesisi hasar aldı.

ÜSLER İNCELEMEYE ALINDI

Hasar gören yerler arasında Bahreyn'deki donanma üssü de var.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, 5'inci Donanma Filosu'nun üssünde oluşan hasarı, uydu fotoğraflarını inceleyerek mercek altına aldı.

ORTA DOĞU'DAKİ TEK DONANMA ÜSSÜNDE DEV HASAR

Amerikan ordusunun Orta Doğu'daki tek donanma üssünde oluşan toplam hasarın 400 milyon doları bulduğu tahmin ediliyor.

5'inci Donanma Filosu'nun karargah binasının kullanılamaz hale geldiği belirtiliyor. Sadece bu karargahın yeniden inşasının 200 milyon doları bulacağı öngörülüyor.

Donanma eğitim binası, ambulansların bulunduğu acil yönetim binası da zarar gören yerler arasında.

İran, saldırılarda üsteki 2 uydu iletişim terminalini de hedef aldı.

Gerçek zamanlı askeri iletişimi mümkün kılan terminallerin her birinin inşasının yaklaşık 20 milyon dolara mal olduğu belirtiliyor.

ABD ÜSLERİ TEKNOLOJİK OLARAK GERİDE KALDI

Amerikalı uzmanlar, Bahreyn'deki üssün onlarca yıl önce inşa edildiğine ve İran'ın bugünkü drone ve füze teknolojisinin gerisinde kaldığına dikkat çekiliyor.

İran'ın saldırılarının hedefi olan Bahreyn'deki üssün, restoranları ve okuluyla küçük bir Amerikan şehrine benzediğine dikkat çekiliyor.

Wall Street Journal gazetesi, Bahreyn'deki üssün ileride kullanılmaya devam edileceğini ancak yeniden inşasının nasıl olacağına henüz karar verilmediğini yazdı.

Bahreyn'deki üssün yenilenmesi planlanırken Kuveyt ve Suudi Arabistan'daki ABD askeri varlığınınsa azaltılması hedefleniyor.

ÜSLER İSRAİL'E KAYDIRILABİLİR

Bölgedeki bazı üsler ve askeri tesislerinse batıya kaydırılması ve İran füzeleri ve drone'larının menzilinden daha uzağa çekilmesi değerlendiriliyor.

Üslerin kaydırılması planlanan ülkelerden birinin de İsrail olabileceği belirtiliyor.

Amerikalı askeri yetkililer, savaşta personeli korumaya öncelik verdiklerini vurguluyor. Bu nedenle boşaltılan üsleri korumanın daha az önemsendiğinin altı çizildi.

Savaş boyunca İran 8 binden fazla füze ve drone kullandığına ancak sadece iki saldırının Amerikan kayıplarına yol açtığına dikkat çekiliyor. ABD silahlı kuvvetlerinin ise İran'da 13 bin 500'den fazla hedefi vurduğu belirtiliyor.