İran'ın İsrail'e doğru ateşlediği füzenin kalıntıları Batı Şeria'ya düştü

İsrail ile ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta ipler yeniden gerildi.

Karşılıklı şekilde süren saldırılarda geçici ateşkese rağmen dün gece tansiyon yükseldi.

İran, İsrail'in ateşkese rağmen Beyrut'a yönelik saldırı düzenlemesinin ardından İsrail'e saldırı düzenledi.

TRUMP, 'DURUN' ÇAĞRISI YAPTI

İsrail de İran'ın saldırılarına yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran'a 'ateş etmeyi' durdurmaları çağrısında bulundu.

Daha sonraki bir paylaşımında da İsrail ve İran'ın 'acil bir ateşkes sağlamaya çalıştığını' belirtti.

İRAN, 'SALDIRILAR SONA ERDİ' DEDİ

Bu çağrının ardından İran'dan açıklama geldi.

İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail'e yönelik saldırıların sona erdiğini duyurdu.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına yeniden başlaması halinde daha şiddetli saldırılarla karşılık vereceği uyarısında bulundu.

ATEŞKES BOZULDU, KENTLERE FÜZE YAĞDI

İsrail ordusu, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah'a ait altyapıyı hedef aldığını açıklarken, saldırıda en az iki kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Saldırının ardından İran'dan İsrail'e füze atışları yapıldı.

İsrail de bu saldırılara karşılık verdi.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ FÜZE PARÇASI YANINDA POZ VERDİ

Batı Şeria’nın Eriha kenti yakınlarında, İsrail'e doğru fırlatıldığı belirtilen bir füze ıssız bir alanda toprağa çakılı halde bulundu.

Çevredekiler füze parçasının yanına gelip, sandalye üzerinde oturarak poz verdi.