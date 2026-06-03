İran'ın Kuveyt'e saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti

Orta Doğu'da sular durulmuyor.

İran ile ABD arasındaki savaşta 3 ay geride kaldı.

Savaşın bitimine dair belirsizlikler artarken İran, bugün Kuveyt'te bir havalimanını hedef almıştı.



İran'ın Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırısının bilançosu netleşti.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırıları sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise havalimanı çalışanları ve yolcular da dahil olmak üzere en az 63 kişinin yaralandığı ifade edildi.

"13 DÜŞMAN BALİSTİK FÜZESİ TESPİT EDİLİP ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Saud Abdulaziz El-Otaibi ise yaptığı açıklamada, "Ordu, Kuveyt hava sahasında 13 düşman balistik füzesini tespit edip etkisiz hale getirdi. Bu füzeler çeşitli yerleşim alanlarının üzerinde engellendi ve bazı parçaların yere düşmesine neden oldu.

"HAYATİ ÖNEME SAHİP TESİSLERİ HEDEF ALDI"

Silahlı kuvvetler ayrıca 17 düşman insansız hava aracını da tespit edip etkisiz hale getirdi. Bu alçakça İran saldırısı sivilleri ve hayati öneme sahip tesisleri hedef aldı." ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD varlıklarına misilleme yapıldığını duyurmuştu.