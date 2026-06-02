İran'ın önceki lideri Hamaney için üç ilde cenaze töreni

İran'ın önceki dini lideri Ali Hamaney, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırısının ilk anlarında Tahran'da Filistin Caddesi üzerindeki konutunun hedef alınması sonucu eşi, gelini ve 14 aylık torunuyla birlikte hayatını yitirmişti.

Arada gerginliklerin yaşandığı üç ayı geçen bir süreç yaşandı.

Bugün açıklanan bilgiye göre, Ali Hamaney için Tahran, Kum ve Meşhed kentlerinde cenaze törenleri düzenleneceği bildirildi.

ÜÇ FARKLI KENTTE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK

İran'ın Tesnim Haber Ajansına göre, Tahran Belediyesi Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Tevekkülizade, Hamaney için 3 kentte cenaze törenleri programlandığını açıkladı.

TÖRENLERİN TARİHİ HENÜZ PAYLAŞILMADI

Cenaze törenlerinin tarihine dair bilgi vermeyen Tevekkülizade, Tahran'daki cenaze töreninin en az 24 saat sürmesinin beklendiğini ardından naaşın Kum şehrine ve son olarak da benzer bir tören için Meşhed şehrine nakledileceğini aktardı.

DEFİN YERİ, MEŞHED'DEKİ İMAM RIZA TÜRBESİ

Programın detaylarının kısa süre sonra açıklanacağını dile getiren Tevekkülizade, Hamaney'in nihai defin yerinin Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi olmasının planlandığının bilgisini verdi.