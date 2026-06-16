İranlı futbolcu Ramin Rezaeian gol sevincinin nedenini açıkladı

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu ilk maçında İran ile Yeni Zelanda 2-2 berabere kaldı.

İran'ın iki golünden birine imza atan Ramin Rezaeian, performansıyla maçın oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına ödülüyle katılan deneyimli futbolcu, hem maç hem de gol sevinci hakkında konuştu.

GOL SEVİNCİ DİKKAT ÇEKTİ

Rezaeian'ın gol sonrası formasını yüzüne çekmesi dikkatlerden kaçmadı.

Karşılaşmanın ardından bu hareketinin anlamı sorulan İranlı futbolcu şunları söyledi:

“"Bu özel bir sevinç. Dünyada olanları görmek istemiyorum. Bu biraz politik bir durum, bununla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Burada futbol konuşmak için bulunuyoruz."”

"DÜNYADA OLANLARI GÖRMEK İSTEMİYORUM"

Tecrübeli futbolcu, açıklamasında İran halkına da özel bir parantez açtı.

Rezaeian, "İranlı insanlar mükemmel. İranlı insanların arasında dünyanın herhangi bir yerinde bir problem varsa, bu bizi ilgilendirir, sizi ilgilendirmez." ifadelerini kullandı.