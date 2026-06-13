İrlanda - İsrail maçı tarafsız sahada oynanacak!

UEFA Uluslar Ligi'nde 4 Ekim'de oynanması planlanan İrlanda-İsrail karşılaşması, tarafsız sahada ve seyircisiz yapılacak.

İrlanda Futbol Federasyonu'ndan (FAI) yapılan açıklamada, UEFA'nın Uluslar Ligi mücadelesinin henüz belirlenmeyen tarafsız bir sahada ve seyircisiz oynanması talebini kabul ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "operasyonel zorlukların" Aviva Stadı'nın maça ev sahipliği yapma uygunluğunu etkileyeceği ve bu karara "çeşitli paydaşlarla yapılan istişarelerin ardından" varıldığını belirtildi.

FAI'nin açıklamasında, konuyla ilgili Filistin Futbol Federasyonu (PFA) ile de "iletişim" halinde olunduğu ve PFA'nın maçı tarafsız sahaya taşıma kararını desteklediği ifade edildi.

PROTESTO GÖSTERİSİ

Mayıs ayında İrlanda parlamentosu önünde FAI'nin İsrail'e karşı planlanan maçları oynama kararına karşı bir protesto gösterisi düzenlenmişti.

ÖNERGE KABUL GÖRDÜ

FAI, Avrupa futbolunun yönetim organı olan UEFA'ya, İsrail'in futboldan men edilmesini talep eden resmi bir önerge sunma kararı almıştı.

Önerge, 7'ye karşı 74 oyla kabul edilmişti.

B LİGİ 3. GRUP'TA YER ALAN TAKIMLAR

Uluslar B Ligi 3. Grup'ta İrlanda, İsrail, Kosova ve Avusturya yer alıyor.

FUTBOLCULAR DA İSTEMİYOR

İrlanda'daki Profesyonel Oyuncular Birliğinin (PFA Ireland) yaptığı ankette İrlanda kulüplerinde forma giyen 214 oyuncunun yüzde 63'ü, İrlanda'nın İsrail ile maç yapmayı reddetmesi gerektiği yanıtını verdi.

Oyuncuların yüzde 66'sı ise başkent Dublin'in İsrail maçına ev sahipliği yapmaması gerektiği yönünde görüş belirtti.