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İş görüşmesi olumsuz sonuçlanınca intihara kalkıştı

Bursa'da bir kişi, iş görüşmesi olumsuz sonuçlanınca intihara kalkıştı. O sırada yoldan geçen vatandaşlar ise yardım etmek yerine, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapmayı tercih etti.

DHA | 14.03.2019 - 15:15..
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Nilüfer İlçesi Ataevler Mahallesi'nde bulunan bir firmaya iş görüşmesine giden Doğan U., olumsuz sonuç aldı.

2 SAATTE İKNA OLDU

İş yerinden çıkan Doğan U., intihar etmek amacıyla Ataevler metro durağının bulunduğu üst geçidin üzerine çıktı. Doğan U., olay yerine gelen müzakereci polisler tarafından 2 saatte ikna edilerek indirildi. İfadesi alınan Doğan U., serbest bırakıldı.

İş görüşmesi olumsuz sonuçlanınca intihara kalkıştı

BUGÜN YİNE ÇIKTI

Doğan U., bugün de Nilüfer ilçesindeki İzmir yolu üzerindeki bir üst geçidin demir kemerinin üzerine çıktı. Doğan U.'yu görenler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, üst geçidin altına hava yastığı açarak güvenlik önlemi aldı. İntihar girişimi nedeniyle trüafiğe kapatılan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

CANLI YAYIN YAPTILAR

​Bölgede toplanan meraklı vatandaşların, cep telefonlarıyla sosyal medyadan yayın yaptığı görüldü. Polis ekiplerinin, Doğan U.'yu ikna etme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.İş görüşmesi olumsuz sonuçlanınca intihara kalkıştı

İş görüşmesi olumsuz sonuçlanınca intihara kalkıştı

İş görüşmesi olumsuz sonuçlanınca intihara kalkıştı

İş görüşmesi olumsuz sonuçlanınca intihara kalkıştı

İş görüşmesi olumsuz sonuçlanınca intihara kalkıştı

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