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İş makinesiyle denizde oyun oynayan Zonguldaklılar

Zonguldak'ta bir grup genç, iş makinesiyle birlikte denize girerek keyifli dakikalar geçirdi.

İHA | 01.07.2019 - 10:02..
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Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyünde yaz mevsiminin tadını çıkartmak isteyen bir grup genç denize girerek serinledi. Bu sırada bir çalışma için bölgeye gelen iş makinesinin operatörü, mola sırasında deniz kenarında bulunan gençlerin eğlencesine ortak oldu.

3 METRE YÜKSEKLİKTEN ATLADILAR

Gençlerin isteği üzerine iş makinesinin kepçesiyle denizden su dolduran operatör, yine doldurduğu suyu gençlerin üzerine boşalttı.

İş makinesinin ön kovasına binen gençler, yaklaşık 3 metre yükselen makinenin kepçesinden denize atladı. Oldukça eğlenceli dakikalar geçiren gençler, mola bitimi yeniden işinin başına dönen iş makinasının operatörüne de teşekkür etti.

İş makinesiyle denizde oyun oynayan Zonguldaklılar VİDEO

İş makinesiyle denizde oyun oynayan Zonguldaklılar

İş makinesiyle denizde oyun oynayan Zonguldaklılar

İş makinesiyle denizde oyun oynayan Zonguldaklılar

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