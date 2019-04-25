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İş yerinde kavgayı ilk başlatan tazminat alamayacak

Yargıtay emsal bir karar verdi. Karara göre; iş yerinde mesai arkadaşlarına sataşan işçiye tazminat ödenmeyecek.

İHA | 25.04.2019 - 09:15..
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Çalıştığı iş yerinde gürültü çıkardıkları iddia edilen işçileri ikaz eden genç, bir anda kendini kavganın ortasında buldu. İşveren, kavgayı ilk başlatan işçiyi kapı önüne koydu.

TAZMİNATSIZ KOVULDU

Yıllardır çalıştığı iş yerinden tazminatsız kovulmanın şokunu yaşayan işçi, soluğu iş mahkemesinde aldı. Haksız ve usulsüz olarak işten çıkartıldığını, kıdem ve ihbar tazminatının ödenmediğini belirten davacı işçi, kıdem ve ihbar tazminatı alacağının davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ile ücret-i vekâletin davalıya yüklenmesine karar verilmesini talep etti.

İş yerinde kavgayı ilk başlatan tazminat alamayacak

MAHKEME DAVAYI KABUL ETTİ

Davalı işveren, davacının satış yardımcısı olduğunu, davacı ile tedârikçi ürün tanıtım elemanları arasında kavga olayı yaşandığını, tutanak tutulduğunu, iş akdinin haklı sebeple feshedildiğini savundu. Mahkeme davanın kabulüne hükmetti.

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI TALEBİNE RET

Davalı kararı temyiz edince devreye, Yargıtay 9. Hukuk Dâiresi girdi. Davacının tartışmayı başlatan ve fiili olarak ilk saldıranın kendisi olduğunu açıkça beyân ettiğine dikkat çekilen Yargıtay kararında, "Kavgayı ilk başlatan davacı olduğu için sataşmanın davalıya haklı fesih imkânı verdiği anlaşıldığından mahkemece davacının kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi yerine aksi gerekçe ile kabulüne karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. Kararın bozulmasına oy birliği ile karar verdi." denildi.

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