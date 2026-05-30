İşini bırakıp bisikletle dünyayı dolaştı, 4 yılda 50 ülke gördü

Nisan 2022'de Norveç'teki evinden sadece Hindistan'a gitme hayaliyle yola çıkan endüstri mühendisi Andreas Graf, kendisini 5 kıtayı ve 50 ülkeyi kapsayan bir dünya turunun içinde buldu.

İlk günlerde İsveç'in yağmurlu ve soğuk havasında çadırındayken şüpheler yaşayan Graf, pes etmedi.

Modern şehir hayatından kaçıp tamamen özgür olmak isteyen genç seyyah, 23 Aralık 2025'te tamamladığı 3 yıl 8 aylık serüvenin ardından bambaşka bir insan olarak evine döndü.

Hayatını Değiştiren Dönüm Noktası

The Guardian'da yer alan habere göre, Andreas henüz 4 yaşındayken, annesi 33 yaşında hayatını kaybetmişti. Kendisi de tam 33 yaşına bastığı gün Avustralya çöllerini bisikletle geçerken hayatını sorguladı.

Yolculuk boyunca ekstrem hava koşullarıyla mücadele etti. Avustralya'nın ıssız iç kesimlerinde bisikletinde 38 litre su taşıdı. En zorlu sınavını ise Sahra Çölü'nde verdi. Moritanya'da 51°C sıcağa, kulakları sağır eden kum fırtınalarına ve susuzluğa karşı büyük bir zihinsel irade savaşı kazandı.

Şili'de 7,4 büyüklüğünde bir deprem yaşayan ve Kolombiya'da kaza yapıp bileğini kırarak eline titanyum plaka takılan Graf, her şeye rağmen yolda sadece iyilik biriktirdi.

Seyahatinin büyük bölümünde telefon bile kullanmayan, zaman algısını yitirip tamamen güneşin doğuş ve batışına göre yaşayan Graf, eski kariyer odaklı halinden tamamen sıyrıldı.

Şimdilerde yaşadıklarını kitaba dönüştürmeye hazırlanan mühendis, "Koşulların sizi tanımlamasına izin verebilirsiniz ya da kendi hikayenizin sonunu kendiniz yazarsınız"diyerek yeni rotalar için gün sayıyor.