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İşitme engellilere özel elifba

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan işitme engellilere özel elifba kitabı ile engelliler, Kur'an-ı Kerim'i daha kolay öğrenebilecek.

AA | 19.12.2018 - 08:54..
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Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Basılı Yayınlar Daire Başkanlığınca hazırlanan iki ciltlik "İşitme Engellilere Özel Elifba" isimli eser, Kur'an-ı Kerim öğreticilerine ve talep eden işitme engellilere dağıtılacak.

İşitme engellilere özel elifba

KUR'AN DERSİ VERİLDİ

Başkanlıkça üç yıl önce engelli öğrencilere yönelik düzenlenen çalıştayda alınan kararlar çerçevesinde, işitme engelli öğrencilere bir yıl boyunca Kur'an-ı Kerim dersi verildi.

Elifba kitabı da anlaşılırlık, derse katılım ve eğitsel değer açısından uygun yöntemle hazırlandı.

7 ANA GRUPTA İNCELENECEK

Türk İşaret Dili Alfabesi'ne sadık kalınarak harflerin kalınlık, incelik ve pelteklik özelliklerinin renklerle belirtildiği kitapta, siyah renk ince, kırmızı renk kalın, mavi renk peltek, yeşil renk ise ince boğaz harfleri temsil ediyor.

Ayrıca öğrenmeyi kolaylaştırma amacıyla harfler sıralama ve şekil benzerliği dikkate alınıp 7 gruba ayrıldı. Her grubun sonuna 3 alıştırma sayfası ile okuma sayfası ilave edildi.

İşitme engellilere özel elifba

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