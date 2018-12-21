Başbakan Pedro Sanchez'in başkanlığında Barselona'da toplanacak Bakanlar Kuruluna karşı sabah erken saatlerde başlayan eylemlerde 20'ye yakın yolun trafiğe kapatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Katalonya'da bağımsızlık yanlısı eylemlerde son dönemlerde şiddet olaylarıyla öne çıkan "Cumhuriyeti Savunma Komitesi" (CDR) adlı sivil örgütün çağrısıyla Barselona kentinin en önemli yolları trafiğe kapatıldı.

İspanya karıştı VİDEO

Barselona'nın çevre kentlerle ulaşımını kesmeyi amaçlayan eylemler kapsamında Barselona ve Tarragona limanları ile El Prat ve Reus havaalanlarının girişleri de kısmi olarak trafiğe kapatıldı.

SEFERLER İPTAL

Eylemlerden dolayı otobüs şirketleri, gün içerisindeki Barselona-Andorra gibi bazı güzergahlardaki seferlerini iptal ettiklerini duyurdu. Diğer yandan Bakanlar Kurulunun Barselona'da yapılmasının "İspanya'nın Katalonya'ya karşı bir provokasyonu" olduğu iddiasıyla Barselona'daki öğrenci dernekleri de derse girmeme çağrısı yaptı.

Bakanlar Kurulunu protesto gösterilerinde güvenliği ve düzeni sağlamak için İspanya ulusal polisi, jandarma ve Katalonya yerel polisinden toplam 9 bin güvenlik görevlisi, Barselona'ya gönderildi. İspanya ulusal polisi ile Katalonya yerel polisinin ilk kez birlikte çalışacakları kaydedildi.

İSPANYA İLE KATALONYA ARASINDA DİYALOG BAŞLATMA KARARI

Öte yandan Barselona'ya dün akşam gelen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Katalonya özerk yönetim hükümeti başkanı Quim Torra ile bir toplantı yaptı. Sanchez ve Torra'nın toplantısına merkezi hükümetten ve Katalonya özerk yönetim hükümetinden ikişer bakan da eşlik etti.

"UTANÇ VERİCİ VE KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ"

Toplantıda "Katalonya sorununa demokratik bir çözüm bulmak için yapıcı diyalog başlatma" kararının alındığı açıklandı.

Torra ve Sanchez'in ocak ayında bir kez daha görüşecekleri belirtildi. İspanya'da ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) lideri Pablo Casado ise basına yaptığı açıklamada, Sanchez'in Torra ile "sanki bir başka devletin başkanıymış gibi" görüştüğünü savunarak, toplantıyı İspanya için "utanç verici ve küçük düşürücü" olarak nitelendirdi.

POLİS MÜDAHALE ETMEYE BAŞLADI

Yerel saat ile 05.00'de başlayan eylemler kapsamında göstericiler Barselona'nın ana yollarını trafiğe kapattı.

Göstericiler, otoyollarda, yol kenarlarındaki güvenlik korkuluklarını söküp lastik yaktı. Şehir içi yollarda da çöp bidonlarını deviren ve trafik lambalarını söken göstericiler, güvenlik için konulan demir parmaklıkları yıkıp, polise taşla saldırdı.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ise eylemcilere müdahalede bulunmaya başladı. Polisin eylemcileri döverek gözaltına aldığı belirtiliyor. Polislerle göstericiler arasında çıkan arbedede 7 kişi gözaltına alındı.

GÖSTERİCİLER GAZETECİLERE DE SALDIRIYOR

Arbedelerde göstericilerin bazı gazetecilere saldırdığı görüldü. Bakanlar Kurulu toplantısı da sokaklardaki "bağımsızlık" sloganlarının altında yapılıyor.