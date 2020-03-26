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İspanya'da hastanelerde hastalar koridorda yatıyor

Hastanelerin yetersiz kaldığı İspanya'da, Başkent Madrid'deki bir hastanede çekilen fotoğrafta, hastaların koridorda yattığı görülüyor.

AA | 26.03.2020 - 21:58..
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İtalya'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında koronavirüsten en çok etkilenen İspanya'da hastaneler yetersiz kalmaya başladı.

Vaka sayısının 56 bini aştığı ve ölü sayısının 4 bini geçtiği ülkede hastanelerde izdiham yaşanıyor.

HASTALAR KORİDORDA YATIYOR

Başkent Madrid’deki bir hastanede çekilen fotoğrafta hastaların koridorlarda yattığı görülüyor.

Hastanelerin yetersizliğinin yanında sağlık çalışanları da zor durumda.

Birçoğu koronavirüse yakalanarak hastalanan sağlık çalışanları, hükümeti yeterli önlem almadığı için eleştiriyor.

İspanya'da hastanelerde hastalar koridorda yatıyor

"PERSONEL SAYISI AZALIYOR"

Madrid'deki bir hastanenin acil servisinde çalışan doktor Luis Diaz İzkuyerdo,  80 hasta kapasitesi olan bölümde  280 hastaya bakmak zorunda kaldıklarına dikkat çekerek, "Kendinizden ve ailenizden korkuyorsunuz. Çalışma saatlerimiz uzadı. Haftalık izinlerimizi kullanamıyoruz. Hasta olanlar nedeniyle personel sayısı hızla azalıyor. Yoğun bir psikolojik baskı altındayız." ifadelerini kullandı.

İspanya'da hastanelerde hastalar koridorda yatıyor

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