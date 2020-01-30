taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9799
Euro
6.5991
Altın
1578.59
Borsa
118908.36
Gram Altın
303.868
Bitcoin
55766.18

İspanyol tarım işçileri ve işçi sendikaları grevde

İspanya'da tarım işçileri ve ülkenin kuzeydeki Bask ile Navarra bölgelerindeki işçi sendikaları, greve gitti.

AA | 30.01.2020 - 16:58..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Avrupa'da Fransa ve Hollanda'dan sonra İspanya'da da halk sokağa indi.

Fransa'da Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlayan grev ve gösteriler, Hollanda'da çiftçilerin traktörlerle caddelere inmesinden sonra,  İspanya'da da tarım işçileri grev kararı aldı.

BİR BİR KENTLERE YAYILIYOR

Ülkenin güneyindeki Endülüs ve Extremadura bölgelerinde 29 Ocak'ta başlayan tarım işçilerinin protestoları kuzeydeki Burgos, Zamora, Segovia, Salamanca ve Zaragoza kentlerine de yayıldı.

Traktör ve kamyonlarla yolları kesen tarım işçileri, ürünlerini ucuza sattıklarını, kâr payının çok düştüğünü ve üçüncü ülkelerle rekabet edemeyecek duruma geldiklerini belirtti.

Tarım ve hayvancılık sektörünün ciddi krize sürüklendiğini savunan sendika temsilcileri, hükümete "acil önlem alması" çağrısında bulundu.

ZEYTİN ÜRETİCİLERİ DE GREVDE

İspanya'da zeytinyağı üretiminin ana merkezi Jaen kentindeki zeytinyağı üreticileri de yerel yönetimlerin desteğiyle greve gitti.

Maliyetin altında satış yapmak zorunda kaldıkları gerekçesiyle ara ve ana yolları kesen zeytinyağı üreticileri, "adil fiyatlama, özel depolama sisteminin gözden geçirilmesi, ABD'nin uyguladığı tarifelerin kaldırılması, rekabet kurallarının ve pazar şartlarının düzeltilmesi" taleplerini dile getirdi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Bask ve Navarra'daki genel grevde çıkan olaylarda, 5 kişi gözaltına alındı. Bask ve Navarra bölgelerindeki işçi sendikaları "istikrarlı iş" talebiyle genel greve giderken, asgari emekli maaşının 1080 avroya çıkarılmasını isteyen emekliler de eylemlere destek verdi.

Göstericiler, bölgedeki bazı otoyolları, demir yollarını ve önemli sanayi sitelerinin girişlerini kapattı.

İlginizi Çekebilir
İngiliz vekiller Avrupa Parlamentosu’na veda etti
AB’den ayrılması kesinleşen İngiltere, Avrupa Parlamentosu’nda görev yapan parlamenterlerini geri çekti. Birçok vekil gözyaşlarına boğulurken Brexit Parti lideri sevinç gösterisinde bulundu.
Çin'de koronavirüs yasakları
Pekin'de, yeni koronavirüs salgınının ürkütücü boyutlara ulaşması nedeniyle evlilik ve cenaze defin işlemlerine geçici olarak yasak getirildiği belirtildi.
İdlib'ten 700 bin kişi Türkiye sınırına hareket etti
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: "İdlib'ten 700 bin kişi Türkiye sınırına hareket etti, bu uluslararası bir kriz yaratır." açıklamalarında bulundu.
ABD ile Meksika arasındaki en uzun kaçakçılık tüneli
ABD'li yetkililer, ülkenin Meksika sınırında bugüne kadarki en uzun kaçakçılık tünelinin bulunduğunu bildirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Berna Laçin'in reklam anlaşması iptal edildi iddiası

Berna Laçin'in reklam anlaşması iptal edildi iddiası

570
Murat Ülker, Yıldız Holding başkanlığını bıraktı

Murat Ülker, Yıldız Holding başkanlığını bıraktı

123
Yunan vekil, AP'de Türk bayrağını yırttı

Yunan vekil, AP'de Türk bayrağını yırttı

2523
Ali Babacan, partisinin kuruluşunu erteleme kararı aldı

Ali Babacan, partisinin kuruluşunu erteleme kararı aldı

264
Ekrem İmamoğlu: Üç gün boyunca kayak yaptım

Ekrem İmamoğlu: Üç gün boyunca kayak yaptım

1170
Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepkiler

Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepkiler

170
Bahreyn de Trump'ın İsrail planını destekledi

Bahreyn de Trump'ın İsrail planını destekledi

227
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir