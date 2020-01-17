Isparta'nın Turan Mahallesi'nde, vatandaşlar, yol kenarındaki ağaçta mahsur kalan kediyi fark ederek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİ ÇOCUĞUN ÜZERİNE ATLADI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması yaptığı sırada, kedi yaklaşık 9 metre yükseklikteki ağaç dalından yere atladı. Tam o anda yoldan yürüyen çocuğun üzerine düşen kedi, ardından hızla uzaklaştı.

Çocuk ise büyük korku yaşarken o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Isparta'da ağaçtaki kedi, yürüyen çocuğun üzerine atladı ViDEO

