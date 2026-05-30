Isparta'da direğe çarpan araçtaki 2 kişi öldü

Isparta'da hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Isparta merkez Büyükhacılar köyünde Hasan Karabulut'un kullandığı hafif ticari araç, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 ÖLÜ 2 YARALI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Karabulut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan İsmail Aktaş, Osman V. ile Mustafa K. ise hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Aktaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(Hasan Karabulut)

(İsmail Aktaş)

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)